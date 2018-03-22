拚奶粉錢女車手挺肚犯案 順利「卸貨」後收押

2018-03-22 23:28

〔記者王捷／台南報導〕懷孕的顏姓女車手，為拚奶粉錢加入詐欺車手行列，腹中胎兒也跟著顏女步行、騎車百公里犯案，因為隆起腹部特徵太明顯，很快就被警方盯上，去年被警方逮捕時，顏女犯下20多起詐領案，得手近百萬，但傭金只不到3萬元，當時檢方認為顏女懷孕6個月將產子，因此沒有對顏女聲押，不過這個月顏女順利產子，又被警方逮到，這次檢方見她「卸貨」成功，聲押獲准。

25歲的顏女，有毒品、詐欺前科，男友因毒品罪入監服刑，她又剛好懷孕，為能籌錢買奶粉、尿布，加入詐欺車手，從去年10月開始連續在台南市區犯案，以步行、騎機車的方式，到各ATM盜領贓款，每次傭金可以抽3％。

通常醫師會建議懷孕女子不要過度活動，以免流產，不過顏女為了賺錢，半年間以步行、騎車犯案足跡高達100多公里，肚子仍一天天隆起，完全沒有影響胎兒。

不過也因為顏女挺肚犯案，特徵太明顯，很快就被警方盯上，去年底顏女被逮到時，挺著6個月身孕到警分局作筆錄，依警方調查，顏女犯下20多件詐領案，騙得的贓款近100萬元，但是抽成卻不到3萬元，南檢針對車手羈押通常會獲准，不過檢方看到顏女有孕在身，沒有向院方聲押。

今年3月顏女順利產子，不過沒有主動到案，警方拘提到顏女後，將她移送到南檢， 訊後向院方對顏女聲押獲准。

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