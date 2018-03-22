沒收到傳票再遭通緝 半癱男驚訝：怎麼又來抓我

2018-03-22 23:11

〔記者王捷／台南報導〕劉姓男子因涉侵占案，又中風癱瘓躲在長照中心2年，警方去年10月接獲通報，到長照中心逮人，讓他卸下心中大石，吃力說「終於來抓我了」，開庭後劉男回到長照中心生活，這次又因沒有收到傳票遭到通緝，警方19日到長照中心逮人，劉男以為案件告一段落，見到警方相當驚訝說「怎麼又來抓我！」，又被警方連人帶輪椅，逮回警所。

警方指出，劉男在9年前疑幫一位朋友收款，但是自己生活也不好過，因此沒將錢給受害人，加上劉男與家人、朋友斷絕聯絡，將戶籍地設在戶政事務所，被害人找不到劉男才提告，但這段時間劉男人間蒸發，直到6年前遭到通緝，2年前他中風躲進長照中心，讓警方更難逮到他。

去年警方透過線報，找上劉男的長照中心，當時劉男的兒子說，父親與家人斷絕聯絡超過10年了，2年前父親連絡他，這時父親已經中風，雖然長照中心1個月要3萬元費用，他當裝潢工人收入不多，但是還是要盡孝道，打拼讓父親能住在長照中心。

被逮捕後，原本劉男以為能了結一樁心事，開庭後又回到長照中心，打算度過餘生，豈料19日上午警方又到長照中心，讓他相當驚訝，費力說出「怎麼又來抓我！」原來劉男案件還沒結束，但劉男沒有住在戶籍地，傳票無法順利送達事隔5個月又被通緝。

這次劉男又連人帶輪椅到警分局做筆錄，警方看不下去，建議這次開庭後，劉家應該向檢方變更通訊住址，才不會因此遭通緝，狼狽被逮。