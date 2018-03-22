以「莫蘭蒂」為假想敵 金門防災演練駕輕就熟

金門舉辦防災演練，假想強颱過境造成大量人員受傷。（記者吳正庭攝）

2018-03-22 22:47

〔記者吳正庭／金門報導〕萬一「莫蘭蒂」強烈颱風再來金門縣如何因應？金門縣政府今天登場的全民防衛動員暨災害防救（民安4號） 演練，參考前年「莫蘭蒂」實際災情所設計情境，參演人員賣力、逼真，演練起來果然「駕輕就熟」。

2016年9 月席捲金門的強颱「莫蘭蒂」威力十足，重創地區500萬株林木，不僅水電停擺，貫穿東西島的中央公路遭林木傾倒、封路，人車寸步難行。

縣消防局以莫蘭蒂颱風為想定目標，設計金門今年再遭相同強度的颱風襲擊，造成重大災情如全島停電、停話、停水2萬餘戶、地下油管破損油氣外洩，大規模樹倒造成交通中斷、車禍、房屋倒塌、大量人命傷亡之複合型災害，不僅「獨立作戰」，並呈現台灣連人帶車透過軍機C130來金支援，協助知名觀光景點、學校搶修等特殊救災任務。

防災演練由縣長陳福海主持，教育部政務次長蔡清華率行政院評核團隊，包括國防部全動室羅籝洋少將、行政院災害防救辦公室參議呂大慶、南部地區後備指揮部參謀長葉貴榮、憲兵指揮部副統裁官鄭禎洋上校及各部會共40餘名評核官蒞金。

總計動員37個單位、人力605名、車輛機具107具，為金門縣年度大型演習。

金門防災演練示範樹倒壓車，消防人員用油壓剪破壞車體。（記者吳正庭攝）

金門舉辦全民防衛動員暨災害防救演練，國軍投入搶救行列。（記者吳正庭攝）

金門舉辦防災演練，消防員模擬衝入災害現場搶救人員。（記者吳正庭攝）

金門舉辦防災演練，安置災民搭專車離開。（記者吳正庭攝）