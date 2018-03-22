3/22 威力彩頭獎開出1注獨得2億！ 今彩539頭獎摃龜

2018-03-22 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今（22日）晚開獎的第107000024期威力彩，頭獎開出1注，由新北市中和區中和路161號的「喜發彩券行」開出。

第107000024期威力彩中獎號碼為：「第一區：08、13、15、24、33、34，第二區：07」，頭獎開出1注，可獨得2億；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共41注中獎，每注可得2萬元；伍獎共132注中獎，每注可得4000元；陸獎共1030注中獎，每注可得800元；柒獎共2055注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1616注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4802注中獎，每注可得100元；普獎共2萬7317注中獎，每注可得100元。

第107000024期38樂合彩中獎號碼為：「08、13、15、24、33、34」，五合摃龜；四合3注獲得，每注可得6萬7500元；三合共58注獲得，每注可得5750元；二合共1417注獲得，每注可得750元。

第107000070期今彩539中獎號碼為：「04、06、11、31、36」，頭獎摃龜；貳獎共150注獲得，每注可得2萬元；參獎共5893注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8730注獲得，每注可得50元。

第107000070期39樂合彩中獎號碼為：「04、06、11、31、36」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共105注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5200注中獎，每注可得1125元。

第107000070期3星彩中獎號碼為：「643」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000070期4星彩中獎號碼為：「3874」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券官網