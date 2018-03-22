樂陞案》許金龍仍堅稱無罪 高院女法官：押你對得起良心

樂陞案被告許金龍被羈押一年多，身形消瘦不少，雖一審被重判18年重罪，今天在高院接押庭中仍辯稱清白，不過，遭高院裁定羈押3個月。（記者楊國文攝）

2018-03-22 22:09

〔記者楊國文／台北報導〕日商百尺竿頭收購樂陞科技破局案，樂陞董事長許金龍遭檢方求刑30年，北院依違反證交法等罪，判許18年重罪，併科罰金1億元，追徵沒收犯罪所得7.4億元，全案今移審高等法院，在押的許金龍堅稱沒有犯罪，並和女法官黃惠敏激辯應讓他交保，她口氣堅定地說，「我覺得你符合羈押要件，這是個慎重的決定，對得起我的良心」，當庭裁示羈押許金龍，依規定至少3個月。

至今已被羈押539天的許金龍，戴著沉重腳鐐、手銬出庭，較案發時明顯瘦了一圈，他一臉茫然被還押，受訪仍稱「我是清白」，將和律師研究是否提出抗告。

高院今天下午庭訊先由許金龍陳述上訴理由，許堅稱沒有犯罪，並對被羈押一年多後，還被認定有逃亡之虞，語多不滿，開始碎碎念說，「案發後我特地從國外趕回來面對，並主動到地檢署說明，我不是一個犯罪者，而是一個拯救者，盡我的能力收拾局勢」、「我完全沒有逃亡的念頭，不應用懷疑我逃亡的理由，硬要將我羈押」。

許金龍接著說，北檢、北院指控他犯下多項犯罪，但他沒有任何犯罪所得，特別是沒有被指控最輕本刑7年以上的「重大違背職務罪」犯行，不符合收押要件等話。

雖然法官黃惠敏數度打斷他的話，希望許金龍不要離題，指今日庭訊只是審理是否有羈押必要，若要說明案情，或做有無犯罪的答辯，應等到分案後的審理階段才對。不過，許金龍仍將一審相同的答辯內容，拿來足足說了半小時之久。

法官黃敏惠終於強勢制止許金龍的發言，細數裁押許金龍理由指出，許被北院以涉證交法等重罪，又矢口否認犯行，判18年重刑，且併科罰金1億元，尤其許的犯行中，有兩個重大違背職務罪，其最輕本刑是7年以上重罪，顯然許犯罪嫌疑重大，規避刑罰的可能性高。

此外，許金龍是樂陞公司董事長和多家投資公司負責人，他被羈押之前經常出國，頻繁往返中國、日本等地，因此有逃亡的高度可能，確有羈押必要，詢問律師團看法。

許金龍的律師團指出，許案發後特地回國說明，目前已被羈押500多天，指著穿著運動服的許金龍說，「妳（指法官）看他現在處境，像有人脈可以幫助他逃亡嗎？」此外，許金龍名下雖然有不動產、股票、存款、債券和資產，但都被扣押，甚至拍賣，許目前的社經地位、資力已大不如前，「那有逃亡能力可言？」因此，請求高院讓許金龍交保，無論是要將許限制出境，或要求他每日向轄區警方報到，都可以。

不過，法官黃惠敏對許金龍表示，能體會他的感受，「但你被判18年，犯罪嫌疑重大，這就已經說明你可能會逃亡」、「我絕對是秉公處理，仍覺得你應該被羈押，對得起我的良心」，許金龍插話說，「審判長，妳不認識我啊，我解釋讓妳了解」，但法官黃惠敏制止表示，「這是個慎重的決定」，諭知許還押看守所，整個接押庭長達1個多小時，相當罕見，以致後面的案件也被迫延後開庭。