「嚴重超速」男爭雷達測速誤差 法官打臉：有正負區間

2018-03-22 21:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕古姓男子開車行經速限60公里路段，被警方用雷達測速儀測得時速121公里，被開「嚴重超速」罰8000元；古男不服，認為雷達測速儀有時速2到3公里誤差，申訴應是「一般超速」，罰2400元。但法官依據經濟部標準檢驗局資料，「雷達測速儀在時速150公里以下，誤差不到1公里」，且誤差也包括「正負區間」，將申訴駁回，打臉古男。

古男於去年12月23日下午2點半左右，開車行經台3線苗栗縣三灣鄉大河村，在速限60公里路段，被警方以雷達測速儀測得車速121公里，逕行告發。

依道路交通管理處罰條例規定，超速超過速限60公里內，為一般超速，一般道路罰1200到2400元；若超速超過速限60公里以上，屬嚴重超速，罰6000元到2萬4000元。監理站裁罰古男8000元。

古男不服，認為依照經濟部標準檢驗局雷達測速檢定技術規範說明，雷達測速儀取得之速度與實際行車速度會產生2km/h至3km/h的誤差公差值，並非完全準確；扣除誤差公差值後，當天正確行車速度合理推斷應為119公里，所以，違規超速未達60公里，聲明原處分撤銷。

警方則提出，員警執勤使用的雷達測速儀器，為經濟部標準檢驗局委託財團法人工業技術研究院於去年9月22日檢驗合格，有限期限至今年9月30日，且員警執勤操作，儀器功能正常。

法官也審閱經濟部標準檢驗局的「雷達測速儀檢定檢查技術規範」，其中一項說明，當速度小於150km/h時，雷達測速儀的公差不大於1km/h；當速度在150km/h以上時，不大於2km/h；換言之，古男當時駕車被實際測得時速121公里，其容許公差值小於1km/h。

法官並指出，科學儀器之偵測，雖有公差存在，但經過檢測標準為「可容許」，公差也包括「正負區間」，所以，不容許被舉發人以實際測得數值加減去公差之可能最小或最大值。況原告並未提出更為縝密精確的檢算公式與數據供法院核測。