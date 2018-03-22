中山高連環撞1死4傷！母女遭大車包夾 車被撞爛險斷魂

胡姓母女開的休旅車遭兩台大車撞上，面目全非。（記者顏宏駿翻攝）

2018-03-22 20:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道中山高彰化雲林交界，今天中午發生1死、1重傷、3輕傷的車禍，由於肇事者傷重不治，詳細肇事原因尚未明朗，倒是肇事的都是重型拖板車及貨櫃車，是否因未保持安全車距釀禍，有待釐清。

家住台中市的胡姓婦人與女兒開休旅車到雲林縣斗六市找阿姨，行經西螺路段時，遭益欣通運的貨櫃車追撞，休旅車失控打滑，橫陳在道路中線，遭迎面而來的拖板車撞上，婦人身受重創，一度失去呼吸心跳，搶救後恢復意識，目前仍未脫離險境。而益欣通運的胡姓司機開的車撞擊休旅車後，也失控往偏移撞擊前方一台油罐車（空車），胡姓司機失去呼吸、心跳，一度也搶救回來，但到晚間仍傷重不治。整起車禍共造成1死1重傷3人輕傷，肇事原因還待釐清。

胡姓母女同行上路，由媽媽（52歲）開車，過中沙大橋後，陷入大車車陣中，被前後包夾，意外就發生！休旅車被撞得面目全非，媽媽先被搶救出來，立即送雲林台大醫院，到院前已無呼吸心跳，經過醫師搶救，1小時後恢復生命跡象，坐在乘客坐的女兒則只有受到輕傷，歷經生死一瞬間，她在醫院不斷禱告，終於喚得奇蹟。

同樣受到重傷的還有益欣通運的胡姓司機（43歲），他不知何故，先撞上前方的休旅車，車子失控從中線車道往外側衝去，撞上外側車道由莊姓司機駕駛的油罐車，所幸是油罐車空車。

休旅被大車撞擊後，整台車在原地打轉一圈，橫陳在中線車道，後方由許姓司機駕駛的拖板車，迎面駛來，煞車不及，休旅車「二度」被撞。

警方表示，整起車禍意外，起因於益欣通運撞上前方的休旅車，而胡姓司機不送醫不治，婦人陷入昏迷，目前尚無法進一步釐清事故的真正原因。

休旅車二度遭撞，在後方的許姓拖板車司機說，他先看到前方有狀況，同時從後照鏡看到後車冒白煙，意識到大家都在煞車，自己也猛踩煞車，可惜車子仍停不下來，就撞上休旅車了。

益欣通運的貨櫃車先撞上胡姓母女開的休旅車，再追撞油罐車。（記者顏宏駿翻攝）

益欣通運的貨櫃車追撞油罐車，胡姓司機送醫一度救回，最終仍不幸不治。（記者顏宏駿翻攝）