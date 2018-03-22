台南集體械鬥 警今傳喚5人到案

2018-03-22 20:01

〔記者萬于甄／永康報導〕台南32歲陳姓男子疑似因債務糾紛20日與35歲施姓男子相約談判，孰料，雙方一碰面，施姓男子夥同8、9位友人竟持棍棒猛打陳男，整段過程被民眾路下，昨晚po在臉書社團《黑色豪門企業》，警方第一時間掌握帶頭的施男後，連夜搜查，今有5名涉案人到案說明。

昨晚在臉書社團《黑色豪門企業》po出一段台南集體械鬥約14秒的影片，一群10多人從白色轎車下車後，持棍棒衝往巷內猛打，過程中不斷高喊「吼系、吼系啦」，影片下方留言中，還驚見一名男子渾身是血躺在地上的照片，嚇壞不少網友。

警方調查，該案發生在台南永康大灣三街，陳男有毒品前科，近期剛搬到永康大灣，其因積欠施男5萬多元，曾在網路上唇槍舌戰一番，雙方原20日相約在陳男住處外碰面談判，陳男疑似有喝酒，兩人談沒多久又起口角，施男就「烙」了一群友人到場助陣鬥毆。

警方獲報趕抵現場時，只見陳男已趴在地上，身旁則有大片血跡及被打斷的球棒、安全帽、高爾夫球桿及一把西瓜刀，將進一步採證確認持有人；陳男雖全身有多處撕裂傷，經送醫治療後，目前暫無生命危險。

警方表示，陳男起初對案情不願多談，經調閱周邊監視器畫面、過濾相關車輛，鎖定並傳喚施男及7、8名涉案人，今包括施男已有5人到案說明，訊後暫依違反社會秩序維護法送辦。