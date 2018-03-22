婚禮花童媽竟是老公小三 元配崩潰訴離索賠

2018-03-22 19:38

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓女子婚後察覺詹姓丈夫行蹤怪異，不但拒絕行房，還說要「各過各的」，她請徵信社調查發現，詹男竟「亂搞」，兩人婚禮時花童的媽媽簡女竟是小三，每次幽會時，丈夫還心虛傳訊謊稱：「我在抓寵物」，陳女氣炸訴離並求償，新北地院判准離婚，詹、簡另須賠償元配90萬元，可上訴。

據查，詹、陳2人結識10多年，詹男歷經3次求婚，才把陳女娶回家，兩人於2015年12月登記結婚，隔年辦婚禮同居。不過，詹男婚後態度轉為冷淡，常早出晚歸、藉故爭吵離家，甚至撂下「各過各的」狠話，陳女只好委託徵信社調查，赫然發現丈夫竟天天與簡女約會，還曾共赴飯店，為免被抓包，還傳訊騙妻：「我在土城抓寵物」！

陳女指稱，她的家族傾全力舉辦盛大婚禮，對丈夫照顧有加，她卻遭到如此殘忍無情的對待；而簡女在她結婚時，不但偕丈夫參加，兒子更當婚禮花童，卻執意破壞她的婚姻，事後毫無悔意，求償合計300萬並訴離。

詹男同意離婚，否認偷情，簡女則聲稱兩人只是討論珠寶投資或好友敘舊，雖曾進入飯店，但只停留20至30分鐘，在裡面討論投資珠寶及閒聊。

法官依徵信社調查、照片確認，2014年9及10月間，詹男與簡女曾於多次開車出遊，到了晚上，詹都會傳訊給妻騙稱自己正在「抓寵物」，同月13日，2人還同逛超市，一同用餐，更到飯店共處一室。

法官認為，詹男婚後態度丕變、轉為冷淡、拒絕行房，又偷情，害陳女罹患憂鬱症等疾病，判准離婚，並判他與簡女賠償90萬元。