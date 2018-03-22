「口交百人斬」19歲D奶網紅淪通緝犯 檢方處分結果出爐

2018-03-22 18:50

〔記者陳慰慈／新北報導〕19歲E奶網紅「Betty羽沫」因為一句「免費口交百人斬」而聲名大噪，去年9月，她涉嫌在網路上怒罵同網路平台劉姓競爭對手，挨告公然侮辱及恐嚇，因未出庭淪為通緝犯，警方今年2月到其住處逮人，檢方調查後認定罪嫌不足，今予她不起訴處分。

「羽沫」本名陳倩倩，原籍中國福建省平潭縣，國中肄業後來台依親，仍持有中國居留證；她自稱有34E好身材，因年輕、敢秀，以「王譯嬋」、「羽沫」等藝名在知名網站「捷克論壇」竄紅，去年8月間甚至還在臉書發下豪語，表示想挑戰被100人「口爆」，被封為「口交百人斬」。

去年9月，「羽沫」在社交網路「Swag」與臉書，留言罵一名劉姓競爭對手「高級妓女」、「伴遊小姐」、「陪睡的」、「高級S妹」、「奧梨子假蘋果」、「跟許多大戶滾床單」等語，還在「Instagram」私訊劉女「我給你24h發文道歉，不然就等著精采副本吧！」劉女憤而提告。

因陳女經傳喚未出庭，檢方1月底發布通緝，警方2月1日到其位於板橋住處逮人解送新北檢歸案，當時她還在睡夢中，聲稱不知道自己被通緝，連褲子都來不及穿上，披頭散髮被帶回警局，網友狂酸她崩壞，她事後在臉書回擊：「最好是你們剛抽脂手術完是漂亮的還能穿褲子。」檢方訊後諭令限制住居。

庭訊時，陳女供稱，不認識劉女，也不知道對方本名，發文並未指名道姓，文章內容是網友轉傳給她，她因此被激怒，要求對方發文道歉澄清，並無恐嚇劉女之意。

檢方認為，陳女留言內容未提及劉女姓名及特徵，未達公然侮辱罪構成要件，涉嫌恐嚇部分，也未指明將發出何種內容副本，縱使語氣強硬令對方不悅或具有警告意涵，但無具體加害告訴人的惡害通知，認定均罪證不足不起訴。

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「免費口交百人斬」 網紅被通緝 訊後限制住居