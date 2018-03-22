雞排太香搶食不成 醉女持鐵棍怒劈男

2018-03-22 18:18

〔記者余衡／新北報導〕雞排太香竟差點引來殺機！新北市鶯歌區郭姓男子日前遭人持鐵棍毆打，警方介入了解後發現竟然是因為郭男買了雞排當消夜，住在同一條街的潘姓女子聞香而至，爭食不成憤而動手傷人，原本該守望相助的鄰居，如今卻因一塊雞排翻臉，叫人哭笑不得。

據了解，家中開設宮廟的郭男日前因沒吃晚餐，深夜與買了雞排與友人在家門口邊聊天邊吃，當晚疑似酒醉的潘女踉蹌走近，突然出手拉扯郭男的雞排大吼「我也要吃！」但整夜未進食的郭男不願分享，不料潘女竟用膝蓋頂向郭男下體，郭男出於防衛推開潘女，女方竟回嗆「等我找兄弟過來教訓你！」

郭男說，當時聞到潘女身上有酒味，被嗆聲完後約5分鐘後，他聽到鐵棍磨擦地板的聲音，感覺有異回頭就見潘女雙手持棍用力劈向他的頭部，他跳開躲進屋內不料潘女還試圖追入，他隨手拿起一根竹竿防禦，混亂中郭男手部被鐵棍打傷，竹竿一端也被狠劈斷裂，友人見狀趕緊制止，潘女見攻擊不成竟報警稱遭人毆打。

警方獲報趕抵了解原委，當場查扣鐵棍並將動手的潘女帶回，警訊時潘女供稱因為當時酒醉，做了什麼事都記不得了，郭男事後驗傷提告傷害。鄰居透露，潘女平時看起來並無異常，但因長期未就業偶爾會酗酒解悶，一旦喝酒就會性情大變，成了社區內不定時炸彈。

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