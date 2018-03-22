真的很可惡！流浪狗遭橡皮筋套睪丸 又被噴兩津眉

這條狗命運多舛，被橡皮筋套過睪丸又被噴兩津眉。（民眾提供）

2018-03-22 19:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮一隻流浪公狗「麥克」，曾被發現被人惡意用橡皮緊緊綁住生殖部位，痛得四處哀嚎，甚至出現組織壞死等情形，被救援後緊急切除睪丸才救回一命；豈料麥克命運多舛，近來又被發現臉上被人用噴漆塗鴉，眉毛被塗成宛若漫畫人物兩津勘吉、蠟筆小新的粗眉毛，讓動保人士痛批「實在太惡質」。

不過，苗栗縣政府動物保護防疫所指出，目前動物保護法規定不得惡意或無故騷擾、虐待或傷害動物，依麥克案例而言，被噴漆塗鴨部分是臉部皮毛，若未傷害到其肢體或眼睛，由於不少寵物主人也會以塗鴨標記寵物，就算是惡作劇，也很難認定是否涉及虐待，較難開罰。

苗栗縣政府動物保護防疫所表示，除非有影片佐證，當時麥克是處於恐懼情緒中被強迫噴漆塗鴨，才能依動保法開罰。若單純以事後照片，證據力稍嫌不足。

麥克因為常出沒於苑裡鎮一間速食店附近，被取名為麥克，由於可愛近人，受到不少當地人喜愛。可是麥克曾被人惡意虐待，生殖器被綁了三圈橡皮筋，睪丸嚴重腫大，當時「幾乎漲破」，還不停發出腐臭味，幸好有熱心動保人士救援，切除睪丸才撿回一命。

沒想到麥克經歷過大劫後，居然又碰到有人對牠的臉部胡亂塗鴉，噴上了厚厚的粗黑眉毛，讓動保人士感嘆，「真的很可惡！再一次傷害信任人類的麥克」。