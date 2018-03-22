夫跟4名女網友搞曖昧 妻偷登臉書見性愛照崩潰

2018-03-22 18:01

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓女子偷登江姓丈夫臉書，驚見丈夫竟然跟4名女網友搞曖昧、互傳性感內衣照片，還甜蜜地對女網友說：「昨天身體有沒有被我弄痛？」、「寶貝，交往4個月了」等，新北地院法官認為江男在外與多名女子交往，違反婚姻忠誠義務，判准離婚並賠償20萬。

據查，劉女與江男2011年10月登記結婚，一同經營公司，但2年後，江男卻突然離家未歸，拒絕聯繫，劉女曾寫信請丈夫回家，直到2013年，江男才返回公司，但還是拒絕回家。

劉女說，2014年間，她尾隨丈夫返回其住處，記下門牌號碼，以地址號碼試著登入臉書成功，卻驚見丈夫與多位女性互傳親密曖昧訊息，甚至傳送不堪入目性愛照，且她父親生病，丈夫竟鐵石心腸，連醫院、告別式都未曾出現，2人已分居4年請求離婚，並要求賠償242萬餘元。

江男則說，妻子對於公司著力，對於性生活的不安全感及恐懼，是雙方關係產生裂痕的原因；至於臉書訊息，是妻子偷登所取得，沒有證據能力。

但法官調查，江男確實與多名女子搞曖昧，屢屢言語互訴衷情，如江男曾對女網友說：「重感冒想要抱著你睡」、「覺得你很美，想要跟你在一起」、「寶貝情人節快樂」等，甚至互傳性感內衣照片，已逾越已婚男女正常交往分際，有違婚姻忠誠義務情形。