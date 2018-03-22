曾為闖江蕙家搶匪辯護！律師爭議再添一筆 脫產被判拘

2018-03-22 17:56

〔記者黃捷／台北報導〕劉姓男子持有律師陳達成100萬元本票，他向法院聲請取得陳名下房產的執行名義，未料陳為了脫產，偷偷以970萬元賣掉房產，導致劉男求償無門。士林地院依損害債權罪，判陳達成拘役55日，得易科罰金5萬5000元，讓本來在法界就毀譽參半的他，爭議案件再添一筆。

判決指出，陳達成與曾姓女子共同投資，交付曾女100萬本票作為擔保，曾女後來把本票轉讓給劉男，劉男2015年間向士林地院聲請強制執行，查封陳名下位於新北市淡水區的房產，但首次拍賣流標，劉男未獲得拍賣實益，士院於是撤銷強制執行，並核發債權憑證給劉男。

陳達成明知劉男持有債權憑證，房產處於隨時可受強制執行的狀態，還是趁此空檔，於2016年6月間把房產轉售給他人，賺得970萬元，一毛錢都沒還給劉男，直到劉男同年7月間再次聲請強制執行，才發現陳已經脫產。

陳達成否認犯行，辯稱他曾開過100萬支票給曾女抵銷本票，是曾女拿了錢不返還本票。但法官認為，陳與曾女之間的本票糾紛，應先循民事途徑解決，再向法院聲請排除劉男的執行名義，陳不按步驟進行，僅片面否認債權存在，難以憑採，因此仍判陳有罪。

執業13年的陳達成爭議事件不只這起，他2012年替酒駕撞死送報生的英商林克穎辯護，林在發監執行前潛逃出境，陳卻舉例清朝義和團分析台灣人仇外、台灣法官判刑過重，遭網友斥為「吃裡扒外」。

此外，陳達成2014年間還被踢爆盜賣違建，敲詐900萬元；2015年間他開車被警方攔檢，竟嗆警員「神經病」，吃上妨害公務官司；去年替搶江蕙家的強盜陳金標無償辯護，公開指控檢警栽贓，反遭外界質疑兩人關係匪淺。