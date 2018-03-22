環狀線回填廢棄物弊案 起訴官商19人

2018-03-22 17:50

〔記者陳慰慈／新北報導〕承攬台北市政府捷運工程局的「環狀線CF640區段標工程」的皇昌營造公司王姓監工、張姓工地主任，涉嫌勾結萬業交通公司，將混有磚瓦、鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等廢棄物佯裝土石方回填於捷運環狀線十四張站，向東工處詐領5457萬餘元，此外，負責監工的北捷東工處陳姓規畫師，也自白收受萬業餽贈的3支手機，「優先處理」萬業報驗，新北地檢署今依貪污、偽造文書、違反廢棄物清理法、詐欺等罪嫌起訴王、張、陳等19人。

皇昌營造公司2011年10月間辦承攬台北市政府捷運工程局的「環狀線CF640區段標工程」，其中CF642子施工標的餘土清運交由萬業公司負責，因工程進入收尾階段，需大量土石方回填，依契約規定，皇昌回填土石方需為第一類回填土，且需向合格土資場買土。

2013年7月至2017年1月間，萬業林姓負責人與江姓員工，向營建工地清運業者收取每車2700元，將清運業者混有磚瓦、鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等廢棄物的廢土，佯裝是第一類回填土回填於環狀線工地，避免犯行露餡，還向該合格土資場蘇姓副總經理購買「運送憑證」。

皇昌王姓監工察覺土方品質不佳，追問後發現土方並非來自合格土資場，但考量如此皇昌可以兩頭賺，一手向東工處請領每立方公尺360元、一手向萬業收取每立方公尺80元，等於不用花半錢買土每立方尺土方就現賺440元，因此對萬業放水通行。

檢調去年發動兩波搜索，負責監工的北捷東工處陳姓規畫師遭約談時自曝，「等你們很久了」，供稱自新聞第一天曝光起，就知道會有這天，自承當時因缺手機，得知萬業江姓員工與手機業者熟識，試探詢問對方「有無業者可提供便宜手機？」不久就收到江男送的手機，事後食髓知味，又要到了2支手機。檢方審酌陳男自白認罪，並繳回犯罪所得，加上犯罪所得在5萬元以下，因此建請法官予以緩刑宣告。