看到警察還笑嘻嘻 少女告運將性侵不起訴

2018-03-22 16:50

［記者鄭淑婷／桃園報導］1名17歲少女去年8月間，在桃園市龜山區忠義路一段攔計程車，因此結識了46歲康姓小黃運將，之後兩人頻頻透過Line聯繫並相約外出，康男將少女載到摩鐵但事後被控性侵等，不過，當時曾有員警進入查看，發現躲在窗簾後的少女，但少女只是笑嘻嘻、沒有求助「被性侵」，桃園地檢署檢察官認為少女行為與遭性侵不符常理，偵結予以康男不起訴。

少女指控，康男把她帶到桃園區某摩鐵，強行脫她衣服想要「硬」來，她掙脫從門縫鑽出逃跑，在門口被康男拉回並發生爭執，拉扯中連電話都摔壞了，她被拖回房間後遭性侵得逞。

不過，康男喊冤說：「雙方是你情我願，我還給了少女5000元，少女一開始還想仙人跳！」他指出，他帶少女到摩鐵後先付了5000元，當作上床的費用，少女拿了錢就說要去買保險套，突然打開門跑到外頭攔車，他追出去理論、雙方在門口拉扯，還引來4、5名路人圍觀，之後2人返回房間「繼續」，但2人舉動已引來路人報案，警方曾到房內查看。

檢方傳喚摩鐵員工及員警出庭，員警證稱，到房內看到少女躲在窗簾後，拉開後只看到少女笑嘻嘻，少女也沒呼救，檢方認為，少女予康男各說各話，但少女如果遭到性侵，何以不向路人、員警求救，不符常理，加上沒有其他證據證明康男犯案，偵結予以不起訴。