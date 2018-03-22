「大金」公仔變這用途 警大嘆：創意用錯地方

「大金」公仔竟成毒品吸食器。（記者鄭淑婷翻攝）

2018-03-22 16:45

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市龜山警分局大埔派出所，日前受理一起廠房鐵材、監視器鏡頭遭竊案，警方逮到涉有重嫌的46歲包姓男子，驗尿發現他有吸毒習慣，包男供出是62歲賴姓鄰居給的並帶警方上門，賴男及其36歲蘇姓女友察覺，立即將桌上毒品殘渣袋及「大金」相撲公仔拋出屋外，賴男自知難逃法網才坦承吸毒，而被拋出的公仔竟然是吸食器，賴男供稱：「家裡剛好有這個公仔，看它可愛才拿來做成『水車』（吸食器）！」

警方表示，包男居無定所、難以掌握，巡邏時發現他在龜山區振興路出沒，隨即將他逮捕並到租屋處取贓果然找到鏡頭，經驗尿發現有毒品反應，包男供稱是鄰居賴男免費提供，並帶員警前往賴男住處。

賴男與女友見警察上門，隨即將桌上毒品殘渣袋及相撲公仔拋到屋外，警方進屋發現屋內、外都有監視器，懷疑屋內確實有問題，經勸說長達2小時後，賴嫌與蘇女才坦承吸毒，並交出藏在衣服裡的海洛因殘渣袋3個。

警方在屋內、外周邊另找2包、重0.91公克的海洛因，以及被丟出的相撲公仔，警方細看發現塑膠材質的公仔已被賴男改造成吸食器，大嘆「創意用錯地方」，訊後今依竊盜、毒品等罪嫌，分別將包男、賴男及蘇女移送桃園地檢署偵辦。

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