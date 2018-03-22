被控與徵信業者合謀洩漏個資 無良員警累犯被訴

2018-03-22 16:16

〔記者錢利忠／台北報導〕時任基隆市警四分局警員吳俊傑，被控與一統徵信業者趙維君等人掛勾，涉嫌洩漏民眾個資；吳俊傑庭訊時承認洩漏民眾個資，台北地檢署今天依違反個資法、洩密等罪，將吳俊傑、負責牽線的仲介陳健業等4人起訴；至於趙維君等業者則因罪證不足，獲不起訴。

檢警調查，國內有不少徵信業者，長期與警界、調查局等情治機關公務員交好，有些徵信公司甚至延攬退休警察或調查官出資合夥，對外則以退休警察、專業偵防調查等口號，招攬生意。

檢警獲報，該集團涉嫌以每筆4000元代價，向不肖員警收購戶籍、車籍、勞健保、出境及通信紀錄等個資；2015年6月，檢警發動全台大搜索，兵分多路約談吳俊傑等8名員警，以及業者趙維君、牽線者陳健業等14人，吳俊傑訊後被諭令20萬元交保。

趙維君等徵信業者庭訊時，否認買通員警拿取個資，辯稱所取得的民眾個資，都是從臉書等社群網路上搜尋而來；吳俊傑則承認外洩民眾的個資；因吳俊傑於2013年間，就曾被查獲盜賣民眾個資，當時檢方念他犯後態度良好，才同意給他自新機會，給予緩起訴，未料2年後他又故態復萌。

檢方比對徵信業者所取得的個資發現，確實與民眾在臉書等網路平台公開的個資相符，認定趙維君等徵信業者的罪證不足；至於吳俊傑則因涉洩漏民眾個資，且為累犯，因而遭起訴。