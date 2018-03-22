城市科大與義國30家餐飲聯手 打造台灣米其林主廚

2018-03-22 16:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北城市科技大學規劃餐飲管理、烘焙課程，更與國際接軌，今天正式與義大利廚藝學院簽訂產學合作，該學院旗下擁當地30家餐飲業者，未來台灣學生可赴義全年實習，期盼打造出更多台灣米其林主廚。

城市科大表示，簽訂產學合作的ICIF義大利廚藝學院，本身是非營利組織，由義大利30家頂尖餐飲業者和義大利官方共同創辦，推廣該國的廚藝與美酒知識，並與義國180家餐廳締結實習合作。

今天城市科大與ICIF簽訂產學合作，城市科大餐管系主任馬嘉軉表示，為了讓學生向義大利大師學習，不只引進義大利廚藝學院師資到校授課，更可讓學生到義大利實習，但出國前要先完成9週課程訓練；義大利廚藝學院校長PIERINO SASSONE表示，全球ICIF畢業的學員已超過6千人，而城市科大是台灣第一所合作學校，希望未來透過合作，可以為台灣培育更多傑出的餐飲菁英。

馬嘉軉表示，該學院課程類別涵蓋多元，如料理類有傳統、區域與當代創意料理，糕點類有點心與酵母麵團與巧克力等，冰淇淋類有冰淇淋蛋糕與義式冰糕，還有釀酒、品酒課程，以及餐廳經營管理等，學生在義大利學成結業後，還能獲得當地餐廳10個月的實習機會，表現優異者更能前往義國米其林餐廳實習，可替工作履歷增添亮點，提升就業力。