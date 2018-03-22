開窗飄毒味…毒蟲飆車被攔查獲槍毒

47歲鍾姓男子（中），被警方依照毒品及槍砲彈藥管制條例等罪嫌送辦。（圖由警方提供）

2018-03-22 16:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮47歲鍾姓男子昨天深夜在花蓮玉里鎮上飆車，被民眾通報危險駕駛報警，警方攔下車輛盤查「窗戶一打開就傳來毒品氣味」，鍾男見無法抵賴、同意警方搜索車內，果然在車內發現一級毒品海洛英3.3公克、0.7公克及吸食器，同時車上也查獲改造手槍及子彈，全案今天依違反毒品危害防制條例罪、槍砲彈藥管制條例送辦。

一輛白色自小客車昨天深夜在玉里鎮永昌社區飆車，警方獲報「有危險駕駛」後趕往、警車先尾隨在該車後面觀察，果然男子開車「忽快忽慢」，突然間開快又放慢速度，相當可疑，被玉里派出所副所長林義傑、警員陳照欽、實習生谷昭慶攔下盤查。

玉里派出所副所長林義傑說，盤查「一開窗就聞到毒品味」，男子原本全盤否認，但毒品味太明顯，只得同意警方搜索車內，警方很快在副駕駛座置物處發現一包香菸盒及小夾鍊袋數個，菸盒內裝了3小包毒品，包括一級毒品海洛因2小包（含袋總重3.3公克）、二級毒品安非他命（含袋重0.7公克）；另包括安非他命吸食器2組、分裝毒品用的電子秤及空夾鍊袋5個，一應俱全，疑似有販毒嫌疑，被警方依毒品現行犯帶回警局偵訊。

警方稍後再次搜索車內，男子才承認「後車廂還有槍，是自行買玩具槍改裝」，藏在後車廂的工具箱內。警方隨後在車內起出改造槍枝1把、20發子彈、彈夾2個，而改裝後「試驗擊發」過的彈殼也收在箱內。

警方調查，自小客47歲駕駛鍾姓男子，有多項毒品前科，由於車內當場查獲毒品及槍械，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

玉里警分局長潘仕能說，目前警方執行「安居緝毒專案」並建立友善通報網絡，呼籲社區、社工、村里鄰長加強宣導，如有可疑人車出現、或有周遭親友吸毒，務必向警方報案以利查緝。

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