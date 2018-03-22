撿屍性侵醉學姊 輔大性侵案色學弟判刑3年半定讞

2018-03-22 15:40

〔記者張文川／台北報導〕2015年6月輔仁大學爆發校園性侵案，學弟王凱民凌晨假借攙扶酒醉的學姊回宿舍，卻在電梯下到大樓一樓走廊處，脫褲企圖性侵學姊，學姊男友及時趕到才罷手，但王男事後辯稱酒醉失憶不知發生何事，一、二審皆認定他毫無悔意，依乘機性交未遂罪重判3年6月，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，2015年6月27日晚間10時許，王凱民參加學長姐舉辦的畢業聚會，慶祝到隔天凌晨3點多，王男見學姐W（化名）不勝酒力醉倒，遂佯稱要送她回宿舍，扶她離開教室搭電梯到1樓，見四下無人，竟大膽脫下學姊的牛仔短褲和內褲，也脫下自己的褲子企圖性侵。

W女的男友聯絡不上女友，直接至教學大樓想接她回宿舍，正巧撞見女友下半身赤裸趴在地上，王男還正在一旁穿褲子，他立刻上前喝退王男，並幫女友穿好衣褲，其他參加聚會的同學隨後陸續下樓，見狀也幫忙報警，王男犯案後始終否認犯行，只說自己喝醉了，忘了發生何事。

一、二審皆認定，王男已經脫下學姐及自己內外褲，並已觸碰學姐下體外陰部，認定已著手，但W女性器內沒有檢出王男DNA，驗傷時未發現W女處女膜有12小時造成的新傷痕，而W女外陰部所遺留王男DNA可能是王男觸碰時所遺留，無法證明有進入情形，因此依乘機性交未遂罪判刑。

法院認為王男不尊重女性的性自主決定權，竟在學校內利用被害者喝醉後企圖性侵，若非W女男友及時趕到，恐已得逞，惡性不輕，造成被害者身心受創，案發後否認犯行，且未道歉賠償，犯後為隱匿犯行，更曾出言阻止他人找救護車將學姐送醫，態度惡劣，但考量無前科，一、二審皆判3年半徒刑。

最高法院認同原審見解，認定判決與量刑都無違誤法令，駁回上訴定讞。

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