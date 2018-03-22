「趴帶」砍人毒蟲交保 住戶憂心成鄭捷第二

2018-03-22 16:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名男子陳孝清吸毒後精神不穩定，一週內連對2名毫不相識的路人，揮拳打傷對方，甚至揮雙刀砍傷對方，陳嫌吃上殺人未遂、傷害告訴，但警方移送陳嫌後，僅以1萬交保，近日鄰居發現陳嫌在租屋處附近出沒，擔心陳嫌再揮刀傷人，住戶抱怨，有陳嫌當鄰居，宛如社區一顆不定時炸彈，加上附近為學區，常有婦幼出入，亟待警方等相關單位介入，不要等到陳嫌真成淪為「鄭捷」第二，才後悔莫及。

新北市板橋區16日晚間傳出持刀砍人案，警方到場，一名52歲周姓男子身中2刀受傷送醫，嫌犯砍人後逃離現，警方過濾監視器，掌握毒蟲陳孝清涉案，17日拘提陳嫌到案。

警方調查，陳嫌年輕時吸毒，精神狀態不穩定，造成家人、鄰居困擾，從土城家中搬出到板橋雙十路租屋，9日才因在路上與路人擦肩碰撞，揍對方2拳吃上傷害官司，事隔7天竟再當街持刀砍人；陳嫌雖辯稱，身上帶2把刀是為防身，警方提示被害人傷勢等證據，陳男承認情緒失控砍人，但警方移送陳嫌後，僅以1萬元交保。

但陳嫌租屋處民眾爆料，得知陳嫌吸毒吸到「趴帶」，連土城住家、鄰居都無法容忍、相處，但陳嫌搬到板橋，也把問題帶來這，尤其他近日連連失控，加上雙十路附近鄰近學區，婦孺出沒，難保陳嫌再因情緒失控，對婦幼下手，亟待警方或相關單位介入，不要等發生悲劇才後悔。

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