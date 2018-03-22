宜蘭垃圾車行駛中起火，濃煙密佈搶救中。（記者簡惠茹攝）

2018-03-22 15:01

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市垃圾車行駛馬路上冒出陣陣濃煙，消防隊搶救中。

宜蘭市運載清潔隊大型廢棄物的垃圾車今天下午2點多失火，後方運載垃圾的車廂濃煙密佈，旁邊遊覽車停紅燈的時候，趕快停靠到垃圾車旁提醒駕駛。

垃圾車發現濃煙後，趕緊停靠路邊，清潔隊員表示，當時有2人在車上，運載的都是家用大型垃圾，下車後發現濃煙不斷竄出，趕緊報案，宜蘭消防隊獲報後趕到現場搶救，目前已控制火勢，無人員傷亡。

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