墨西哥女學生搭公車睡過頭掉手機報警尋回 開心「抱警處理」

2018-03-22 14:25

〔記者歐素美／台中報導〕16歲墨西哥女交換學生妮妮（Pamela Flors），搭公車要回台中市北屯區住宿家庭，結果睡過頭，到終點站豐原火車站才驚醒，慌張下車時又將手機不小心遺落在公車上，正苦於無處求助時，抬頭望見頂街派出所的招牌，立即前往求助，警員李睿哲、張森甫獲知後隨即聯絡客運駕駛，1小時就幫她找回手機，讓妮妮開心地「抱緊」處理，一再感謝警方協助。

妮妮是墨西哥高中生，因熱愛東方文化，6個月前透過交換學生計畫至台中市某高中學中文，並住在北屯區的寄宿家庭。本月18日晚上8點多，妮妮原本搭公車要回北屯住處，不料，在車上睡著了，當她醒來發現公車已開到豐原火車站前的終點站，驚嚇之餘急忙下車，要打手機求助時，才發現手機遺落在公車上，正不知如何求援時，抬頭一見派出所就在前方，趕緊走到頂街派出所求救。

員警李睿哲說，妮妮一進派出所就著急地以英文說：「我手機遺失了」，感覺就快哭出來，他只好用不流利的英文安慰她，請她不要緊張、馬上幫她找尋，但她依舊坐立難安，還不時掩面痛哭。

李睿哲問清楚狀況後，立即騎機車前往客運站，透過站務人員聯絡上妮妮搭乘的台中客運12路駕駛，該名駕駛十分熱心，約1小時後即親自將手機送至派出所，妮妮看到手機，又驚又喜，立刻給員警一個大大的擁抱，表達感謝。

妮妮說，因手機裡有墨西哥親友、台灣友人的聯絡資料，遺失手機將和所有親友失聯，心裡很害怕，幸好員警很快就將手機找回來，並大讚「台灣的警察及司機比墨西哥的熱心」。