白出場8小時還被幹走金戒 理K妹痛罵：奧客兼渣男

2018-03-22 14:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名王姓理K妹上週六被客人買出場到公園聊天，期間對方誆稱從事二手精品業對她手上造型特殊的金戒指相當有興趣要求借看，接著以等會兒吃宵夜先上廁所為由一去不回頭，結果王女不僅得自己吸收出場8個鐘的一萬多元費用，連價值快3萬元的金戒都被幹走，事後才得知還有姐妹淘被對方以同樣手法詐騙，氣的她到警所報案時直痛罵，奧客兼渣男。

據了解，該名男子上週六下午撥打公共電話到理K指名王女聽電話，表示先前曾與友人前往消費對王女留下很好印象，願意買她出場8小時看電影或聊天，王女向公司報備後開車到市區一處雙方約定的停車場碰面，並在停車場旁的小公園內聊天，期間對方保持風度未毛手毛腳也未提出進一步要求，王女逐漸失去戒心。

接下來2人一起到附近的超商買飲料後又回到公園，此時對方誆稱從事二手精品業，對王女手上戴的造型特殊金戒指相當有興趣要求借看，王女不疑有他拔下金戒給對方試戴把玩，對方隨即表示內急先到公廁，因車子送修中，等會兒請王女開車搭載一起去吃宵夜，結果竟一去不回頭。

結果王女不僅得自己吸收出場8個鐘頭1萬多元費用，連價值快3萬元的金戒都被幹走，事後得知還有姐妹淘被對方以同樣手法詐騙，氣的她到警所報案時直痛罵，奧客兼渣男，警方已向超商調出監視器畫面查緝中。

律師李學鏞則說，依該案情節來看，男子先使用詐術騙王女出場未給出場檯費，接下來又誆稱是二手精品業者使王女陷於錯誤交付金戒，都是屬於詐欺的行為，最高可判5年徒刑。