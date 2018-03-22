簽下病母「不施行維生醫療同意書」 兄弟對簿公堂

2018-03-22 13:26

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市丁姓婦人2017年1月間，因腦中風送急診並轉進加護病房，醫師評估丁婦持續昏迷、已無法治癒，丁婦2個兒子簽下「不施行維生醫療同意書」，沒想到丁婦另個兒子不諒解手足作法提告遺棄致死罪；桃園地檢署檢察官從3兄弟證詞及醫院診斷證明，認為丁婦兩個兒子是經醫師診斷說明後，希望能減少媽媽痛苦、維持最後的尊嚴離世，難認簽署同意書的兩兄弟構成「刑法」遺棄致死罪，偵結予以2人不起訴。

偵查階段，丁婦大兒子未出庭，另名被告的兒子出庭說，媽媽於2016年11月間，因腹痛、發燒住院，都是大哥在醫院24小時照顧，也替媽媽請了一名看護，有聽哥哥說媽媽一直要求回家等死，哥哥才將媽媽帶回家，沒想到2017年1月間又發生腦中風，媽媽送到急診室時已全身癱軟，但還是不斷催促他「趕快去上班」，他在上班過程接到通知「媽媽已在加護病房」，他趕到醫院與大哥一起聽取醫師說明後，希望媽媽不要再痛苦了，才會簽署同意書，「這不是遺棄」。

檢方也調閱丁婦生前曾入住的2家醫院診斷證明等資料，會診回復單上有明確記載「住院期間大兒子會於夜晚床旁陪伴」、「大兒子為個案之主要支持系統」，且丁婦第二次送急診、住院時，已有急慢性呼吸衰竭、呼吸器依賴、氣管造口狀態、腦幹中風、敗血症等情況，後經醫師診斷認為已屬不可治癒之末期疾病，並曾向丁婦兒子說明病況。

檢方認為，丁婦2個兒子簽署同意書，是基於減少媽媽痛苦、讓她維持最後的尊嚴離世，並不構成「刑法」遺棄致死罪，偵結予以不起訴。