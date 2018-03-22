「她有拒絕的權利嗎？」失蹤黑鷹護理師家屬首吐心聲

2018-03-22 13:14

［記者王秀亭／台東報導］空勤總隊黑鷹直升機2月5日執行蘭嶼醫療後送勤務時失聯至今已40多天，仍未打撈到遺體，協助後送失蹤的蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏家屬，今天出面抱怨飛安會事發迄今皆被動告訴家屬打撈狀況，家屬們無力又無奈。

「她有拒絕的權利嗎？」蔡邑敏父親蔡清賢一改先前低調的態度，今天上午面對媒體，直言女兒在蘭嶼衛生所5年多，協助後送多次，2月5日的後送，是第一次傳訊息告訴家人「風超大、又下雨、我很怕。」的憂心心情，想不到真的就出事。

事發至今一個多月，蔡邑敏父母只能不斷翻閱其生前自製的「我的回憶錄」相本，看著心愛女兒貼心傳來的line訊息，還有邑敏同學、同事、朋友寄來的問候信件。

蔡清賢說，女兒朋友的問候不斷，飛安會給家屬的打撈訊息，至今只收過4次簡短訊息，其他都是靠著網路搜尋媒體報導得知，「飛機是否解體？女兒是否還在機艙裡？」無從得知答案。

蔡清賢表示，就連要申請因公冒險犯難死亡補助，也不知該如何做，到派出所報失蹤，要7年才有死亡證明，這事一直懸在心中，何時才能讓家屬早點安心，更對承辦打撈工作的公司能力感到懷疑。

蔡清賢說，希望飛安會能隨時讓家屬了解打撈進度，也盼蘭嶼的緊急醫療及後送機制可以再加強與改進。

  • 蔡邑敏父親蔡清賢談起女兒，不禁拭淚。（記者王秀亭攝）

    蔡邑敏父親蔡清賢談起女兒，不禁拭淚。（記者王秀亭攝）

  • 蔡邑敏母親直覺事發後從海邊撿回由蘭嶼方向漂來的漂流木，就代表著女兒。（記者王秀亭攝）

    蔡邑敏母親直覺事發後從海邊撿回由蘭嶼方向漂來的漂流木，就代表著女兒。（記者王秀亭攝）

  • 蔡邑敏母親翻閱著女兒生前自己製作的回憶錄。（記者王秀亭攝）

    蔡邑敏母親翻閱著女兒生前自己製作的回憶錄。（記者王秀亭攝）

  • 蔡邑敏追思會的人形立板及其生前製作的回憶錄成了父母思念女兒的物品。（記者王秀亭攝）

    蔡邑敏追思會的人形立板及其生前製作的回憶錄成了父母思念女兒的物品。（記者王秀亭攝）

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