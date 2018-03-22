「她有拒絕的權利嗎？」失蹤黑鷹護理師家屬首吐心聲

2018-03-22 13:14

［記者王秀亭／台東報導］空勤總隊黑鷹直升機2月5日執行蘭嶼醫療後送勤務時失聯至今已40多天，仍未打撈到遺體，協助後送失蹤的蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏家屬，今天出面抱怨飛安會事發迄今皆被動告訴家屬打撈狀況，家屬們無力又無奈。

「她有拒絕的權利嗎？」蔡邑敏父親蔡清賢一改先前低調的態度，今天上午面對媒體，直言女兒在蘭嶼衛生所5年多，協助後送多次，2月5日的後送，是第一次傳訊息告訴家人「風超大、又下雨、我很怕。」的憂心心情，想不到真的就出事。

事發至今一個多月，蔡邑敏父母只能不斷翻閱其生前自製的「我的回憶錄」相本，看著心愛女兒貼心傳來的line訊息，還有邑敏同學、同事、朋友寄來的問候信件。

蔡清賢說，女兒朋友的問候不斷，飛安會給家屬的打撈訊息，至今只收過4次簡短訊息，其他都是靠著網路搜尋媒體報導得知，「飛機是否解體？女兒是否還在機艙裡？」無從得知答案。

蔡清賢表示，就連要申請因公冒險犯難死亡補助，也不知該如何做，到派出所報失蹤，要7年才有死亡證明，這事一直懸在心中，何時才能讓家屬早點安心，更對承辦打撈工作的公司能力感到懷疑。

蔡清賢說，希望飛安會能隨時讓家屬了解打撈進度，也盼蘭嶼的緊急醫療及後送機制可以再加強與改進。