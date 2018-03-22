牛奶浴嗎？ 愛河變色了

高雄愛河被民眾發現呈現乳白的牛奶色，高雄市環保局22日澄清並非污染事件，是因水中過多硫酸根離子與鈣離子，在高氣溫環境下產生硫酸鈣膠體，並因光線散色產生乳光效應，導致河水呈現乳白色。（高雄市環保局提供）

2018-03-22 15:20

〔中央社〕高雄愛河被民眾發現呈現乳白的牛奶色，高雄市環保局今天澄清並非污染事件，是硫酸鈣，是自然環境及愛河河道特性等因素所產生的自然現象。

高雄市環保局環境稽查科長馬振耀表示，愛河於每年季節變換時容易發生變色情形，經多年來水質檢測分析，結果除溶氧偏低外，酸鹼值及導電度皆正常，其他的水質項目，例如重金屬濃度接近環境基準值甚至低於偵測極限。

由於愛河的污染源九成以上來自生活污水，高雄市環保局環境稽查科針對河水變成乳白色成分進行研究，並委託環保署環境檢驗所分析愛河水中乳白色的成分，經鑑定結果是因水樣中過多硫酸根離子與鈣離子，在高氣溫環境下產生硫酸鈣膠體，並因光線散色產生乳光效應，導致河水呈現乳白色。

高雄市環保局也發現愛河水色呈現乳白色的河段都發生於明誠橋附近河段，主要原因為這處河段沉積物可能因溫度（溶解度隨溫度升高反而降低）、海水漲退潮等環境因素，不定期再度由沉積物變為膠體，導致水色呈現白濁現象。

高雄市環保局指出，硫酸鈣（化學式為CaSO4）用途十分廣泛，並非對環境有害的成分，愛河水質呈現乳白色是因自然環境及愛河河道特性等因素所產生的顏色變化，並非為污染事件。