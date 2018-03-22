運將投訴警員開單態度不佳 遭反控毀謗不起訴

2018-03-22 12:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕不滿被警察開單，林姓運將投訴開單警員，反遭警員以「捏造他執勤態度不佳」，控告林毀謗罪。基隆地檢署認定，林依法向督察室陳請，為憲法保障的人民的基本權利，也未散布於眾，並未構成誹謗罪，處分林不起訴。

處分書指出，53歲的林姓計程車運將，去年12月間，載日本客到新北市瑞芳區九份山城時，在派出所前紅線違規臨停；經巡邏警員制止不聽，被林姓警員「請」進派出所開單。

林被帶進派出所後，請林員網開一面，不要開單，但林員不為所動，還是開給運將一張違停紅單。

林收到罰單後，以手機撥打1999電話申訴，向瑞芳分局督察室陳請。

林員遭投訴後，不滿運將捏造他執勤態度不佳，害他考績受影響，貶損他名譽，控告運將誹謗罪。

林喊冤指出，他拜託警察不要開單時，有一位警察很大聲說如果你不服取締，我罰你3000元，後來只開300元罰單。

他認為警察態度確實不佳，才打電話向督察室申訴，他是以合法管道提出質疑，沒有貶損林員的意思。

檢察官勘驗派出所監視器畫面與林員取締時密錄器，未見林所指控「如果你不服取締，我罰你3000元」的言詞。

但檢察官認為，林向督察室投訴的內容，只是表達對林員取締的不滿，且依程序向督察室陳請，並未散布於眾，屬憲法保障人民的基本權利，遂處分林不起訴。

九份派出所長石錫顧指出，運將當時違停造成後方車輛回堵嚴重，林員取締過程並無態度不佳，也只開運將300元罰單，運將當時還一直向林員道謝，想不到背後捅林員一刀，同仁真的很委屈，只能把委屈往肚裡吞，他很替同仁抱不平。（13:15更新）