警方破「北京賽車」簽賭站 每5分鐘開1次賭盤

嘉市警方查獲以「北京賽車」賭博遊戲開盤賭博的簽賭站。（記者丁偉杰翻攝）

2018-03-22 12:56

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕陳姓男子為首的地下網路簽賭站，以「北京賽車」賭博遊戲開盤賭博，坐莊牟利，每5分鐘開1次賭盤，每次開盤下注賭金約10萬元人民幣，去年12月營業至今賭金記錄逾億元，嘉市警方昨（21）日晚間攻堅簽賭站，查獲12名簽賭集團成員，全案依賭博罪送辦。

嘉市博愛路一棟公寓大廈去年才查獲地下簽賭站，日前嘉市警方接獲線報指又有職業網路簽賭站進駐，經掌握事證和集團成員動態後，昨晚由第一分局偵查隊、北興派出所員警攻堅，集團成員見警方上門，操作斷電設備干擾蒐證，警方當場查獲李懷恩（30歲）等12名員工，背後操盤主導的首腦陳姓男子目前在逃。

警方說，這個地下網路「北京賽車」簽賭站，是仿效目前中國研發的賭博遊戲簽賭，並以人民幣做為下注簽賭，下注簽賭方式為編號1至10號，每一個數字代表車號競賽，投注車號有「大、小、單、雙、龍、虎」等多種方式，每5分鐘開1次賭盤供賭客在線上投注簽賭，每盤賭盤都有開出機率及賠率，如下注車號或種類有開出亦可得數倍獎金，如投注號碼未中獎所下注的人民幣則由莊家所有，賺取暴利。

警方指出，該集團成員利用line來call客，賭客透過第3方支付基本賭資，約5000到1000元不等的台幣，由集團轉成人民幣後才算開戶成功，之後簽賭成員會給客戶每人一組帳號密碼，讓客人隨時上線下注。

警方現場查扣網站簽賭電腦主機、螢幕機台、印表機、監視器及客戶帳冊等證物，清查發現，簽賭站目前有35名賭客，自去年12月營業至今賭金記錄逾億元。