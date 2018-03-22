寶山雙林路遭電線大盜偷剪 入夜陷入一片漆黑

2018-03-22 12:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉雙林路到新林路段的56支路燈，本月7日因電線遭竊，入夜後陷入一片漆黑；竹東警分局專案小組調閱監視器追查，發現55歲陳姓男子涉有重嫌，昨天（21日）發現陳男出現在雙林路正撬開電線桿準備把電線拉出來，當場將他逮捕。雖然陳嫌仍矢口否認犯行，全案依竊盜罪函送新竹地檢署偵辦。

縣議員邱振瑋接獲民眾反映，要求警察局加強巡邏，並請權責機關積極處理、儘快復電，以維護人車安全。

竹東警分局表示，寶山鄉雙林路至新林路段的路燈，日前被晨起運動的民眾發現沿線路燈都不亮，調查後發現路燈內電纜遭不肖人士剪斷竊取，造成用路人夜間行駛的危險性大增。警方獲知後，成立專案小組偵辦。

專案小組表示，經調閱周遭路口監視器畫面，鎖定有多項竊盜前科的55歲陳姓通緝犯。警方判斷陳男極有可能食髓知味，重回雙林路段繼續竊取電纜。警方不畏低溫連日埋伏，21日果然發現陳男再次至雙林路段正欲竊取電纜，警方隨即上前盤查、逮捕。

警方調查，有多項竊盜前科並遭通緝的陳姓男子，平時不務正業，缺錢花用時便以偷竊變賣。陳男遭警方查獲時，雖然否認竊取電纜，但監視器畫面清楚拍下行竊過程，讓他百口莫辯。警方訊後依竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。

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