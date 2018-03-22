色運將下藥性侵韓女 詹男力爭：僅猥褻，應獲交保

2018-03-22 12:13

〔記者楊國文／台北報導〕3名韓女去年1月來台包車旅遊，色運將詹侑儒竟在乳酸飲料中下安眠藥，假好心送給3女飲用，再趁其中2女昏睡期間，性侵其中1女，高等法院一月間依加重強制性交罪判詹7年4月，此案上訴後，高院受最高法院囑託今召開接押庭，詹力爭辯稱僅涉猥褻犯行，未性侵韓女，不會逃亡，盼獲交保能回家看小孩、盡孝道，訊後被還押。

高院指出，下午合議庭將評議，決定是否將詹羈押，若裁定羈押，羈押期將是3個月。

法界指出，詹涉下藥性侵來台旅遊的韓籍女子，不僅被重判、也有逃亡之虞，還鬧笑話變成國際醜聞，很可能會將詹羈押。

判決指出，41歲的詹男主張有精神方面宿疾，從醫院領取含有FM2成分的安眠藥，去年1月12日載3韓女出遊，白天至九份、金瓜石等地旅遊，他在金瓜石黃金博物館停車場內等待時，以打火機將安眠藥磨碎，摻入乳酸飲料中，3女返車後拿給她們喝。

2女不疑有他喝下，1女則因覺得苦沒喝，詹男開車抵達士林夜市後，清醒的女子因叫不醒另外2女，只好獨自下車逛夜市，詹男隨後竟把2女載往偏僻處，以手指性侵其中1女得逞。

3女當晚返回旅店，喝下詹男飲料的2女仍持續昏睡到隔天下午，好不容易清醒，遭性侵的被害人隱約想起遭詹男脫絲襪指侵，隨即到超商買同款飲料試喝，發現根本沒苦味，才驚覺被下藥，趕緊報警，警將詹男查獲。