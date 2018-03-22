逢甲商圈飲料店營業前半開鐵門 偷兒偷錢全都錄…

男子先佯裝點選飲料觀察店內動態。（記者許國楨翻攝）

2018-03-22 12:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市逢甲商圈一家飲料店，前天營業前就遭小偷光顧偷走零錢盒，竊賊得手2500元硬幣，還將零錢盒丟棄在路旁花盆，店家調閱監視器氣的將畫面上傳臉書並報案，有網友留言「明目張膽的偷欸」，也有網友認為店家的防備心應多些，警方今天則說，已鎖定特定對象查緝中。

前天上午九點多，該家位在逢甲路上的飲料店已將鐵捲門開啟一半準備營業，店門前突然出現一名舉止鬼祟男子左顧右盼，先佯裝點選飲料觀察店內動態，確認無人後走入店內櫃台旁，拉開第一層抽屜發現沒有財物迅速關上，接著拉開第二層抽屜偷走零錢盒，得手後沿騎樓往西屯路方向離去。

店家直到要營業時才驚見零錢盒整個遭竊，事後在附近花盆找到空的零錢盒，裡面的2500元已被拿取一空，經調閱監視器氣的報警並將畫面上傳臉書，希望大家幫忙揪出這名小偷。

業者友人隨後將影片轉PO社團「爆料公社」，網友紛紛留言「收銀機沒人顧，零錢也不上鎖，勇敢！」、「明目張膽的偷欸」、另有網友認為店家防備心要多些，沒準備好真正營業，真的不要店門開一半。

警方則說，竊賊當天穿拖鞋、牛仔褲、黑色外套，初步發現很像是轄內一名居無定所的慣竊，已鎖定查緝中。

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