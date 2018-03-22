鋼珠彈掃射前女友 要她自己挖出來

2018-03-22 12:02

［記者楊政郡／台中報導］20歲詹男不滿王女與他分手，持裝有鋼珠彈的空氣槍，對王女下肢掃射，鋼珠彈卡在腳背疼痛難忍，還要王女自己挖出來，又把槍塞進王女嘴巴，恐嚇「妳嘴巴這麼賤，信不信我從嘴巴開槍」，王女在醫院時對護士示意，又以手機打字「報警」求救，警方到場才脫離魔掌，詹男審理中不認罪，也未與被害人和解，他辯稱「我的錯就是與王女吵架」。台中地院依恐嚇罪判8月徒刑，需入監執行。

此案王女原本也控告傷害及毀損等罪，據王女供稱被告母親原講好要賠1萬5000元，她同意才與被告母親一起來撤銷傷害及毀損罪，被告母親還說恐嚇罪部分，請王女幫忙說好話，僅包給她一個紅包（數千元），但與講好的1萬5000元還差很多，她不原諒被告，其行為已造成她很大陰影、很害怕，希望重判曾男。

判決書指出，詹男與王女原是同居男女朋友，兩人分手後，詹男在105年11月30日下午持裝有鋼珠彈的空氣槍，到王女大里區租屋處，又看到王女手機內與其他男子的曖昧聊天訊息，一時氣憤，開空氣槍掃射，所幸都是朝下肢及腳部，王女嚇得躲進廁所，但腳背已被鋼珠彈射到，且鋼珠卡在腳背骨頭處疼痛難忍。

詹男一再恐嚇王女「妳嘴巴這麼賤，要把你載到山上處理掉」，強迫王女要從廁所出來，王女因腳上非常疼痛，哀求詹男將她送醫，詹男又把槍口塞進王女嘴巴，威嚇「妳嘴巴這麼賤、信不信我從嘴巴開槍」，要她拿剪刀自己挖出來，「自己挖出來，妳不挖我再補一槍進去」，王女假意順從，詹男才允諾將她送醫。

到醫院時詹男在旁邊，王女對護士求救示意無效，又私下用手機打字「報警」，護士才通報警察到場，查出上情。