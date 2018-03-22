誘騙少女自拍裸照 司進會：最高可處5年徒刑

2018-03-22 11:59

〔記者吳政峰／台北報導〕網路世界溝通發達，網狼流竄虛擬世界中，誘騙少女自拍裸照的案件層出不窮，台灣司法人權進步協會22日對此表示，網狼千萬不要以為騙少女「自拍」，而非自己親自拍攝就無刑責，根據「兒少性剝削防治條例」第36條規定，此種行為最重可處5年徒刑。

司進會指出，誘使兒童或少年拍攝裸照或私密處之影片或照片，有以下法律規範之：為「兒童及少年性剝削防治條例」第36條，「拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之照片、影片、電子訊號，最高可處5年有期徒刑」；若以招募、引誘、容留、媒介之方式，使兒童或少年被拍攝、製造該等照片、影片、電子訊號，最高可處7年有期徒刑。

如果與少男少女發生性關係，還可能觸犯「刑法」第227條，與未滿14歲之男女為性交行為，最高可處10年有期徒刑，與14歲以上未滿16歲之男女為性交者，最高可處7年有期徒刑。

司進會表示，不少兒童或少年在網路交友軟體認識朋友後，進而遭人利用，依對方指示，拍攝自身之裸照或影片後，將該檔案以網路傳送給對方，甚至進而相約見面後，為性行為之案例，其中不乏以虛偽提供工作機會及面試為由，誘使少女拍攝裸照予對方之情形，凡此均為常見的網路誘騙方式。

網路是一個虛擬的世界，歹徒可以化身為不同的暱稱，跟不同的人對話，編織各種虛擬的故事，來詐騙另一端的網友，稍有不慎，即容易迷失在網路的世界而掉入陷阱，尤其青少年涉世未深、心智尚未成熟，更容易成為歹徒下手的目標而遭騙財騙色。

司進會提醒，家長要多關照家中小孩的網路使用狀況，告知正確的網路交友方式，即使曾經在網路上聊過天，也不代表就是真正的朋友，而且要多注意個人資料的保密（包括真實身份，聯絡方式與各種照片），不要輕易提供自身的照片或影片給外人，避免與外人有金錢往來，免得遭騙財；與網友初次見面，盡量避免單獨赴約，免遭不測，如此才能夠安全的使用網路資訊。