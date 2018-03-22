天道盟春酒衝突開槍 歌手郭桂彬也在場

2018-03-22 11:59

〔記者鄭景議／台北報導〕黑道幫派天道盟部分幫眾，昨晚在基隆路一段上的一間熱炒店舉辦春酒，席中敬酒時49歲男子郭占元與一對父子蔡忠憲、蔡駿楠發生衝突，大打出手，郭男掏出槍開2槍攻擊，混亂中有4人受傷，3人中槍，據了解，有「黑道歌手」之稱的郭桂彬也在場，但並未參與衝突，也沒有受傷。

警方調查，蔡姓父子昨晚在「好食在食堂」宴請11桌，賓客大多為天道盟份子以及友人，郭占元及其父親都是席上佳賓；席間郭占元的父親要郭與蔡姓父子敬酒，但蔡姓父子認為郭父已經喝醉了，不但未理會，還叫郭男趕快把郭父載回家，郭男不滿下，雙方口角，最後大打出手。

3人從店內打到店外，郭男在店外掏出攜帶的改造式手槍，向蔡姓父子開1槍，造成蔡父右手肘中槍、蔡子右手肘也受波及擦傷，混亂中郭男也誤擊自己左大腿，郭男的友人李男在上前助陣時也遭打傷，救護人員到場後將4人通通送醫，所幸都沒有生命危險；警方則立即出動快打部隊，噴辣椒水迅速壓制。

據了解，因唱「海波浪」一曲爆紅聞名的歌手郭桂彬也在場參與酒席，但並未受到衝突波及；郭桂彬年輕時為幫派分子，「海波浪」正是郭桂彬因掃黑入獄後在獄中譜出，也因此有「黑道歌手」的稱號；郭桂彬2012年涉及率眾在三溫暖毆打一名日本人，但最後該案不起訴處分。