離職男警偷拍心儀女同事 判刑2月、賠2人各30萬

2018-03-22 11:38

〔記者溫于德／台北報導〕已婚前台北市警局交通分隊警員陳郁杉，數年曾因勇敢揭發長官塗精在女同事、被視為英雄；但去年底竟偷拍一名自承「有一點喜歡」女同事，事後遭另位也受害的女警員發現、遭送辦。刑事一審依性騷擾罪判刑2月，得意科罰金6萬元；至於民事，日前如數判准請求金額、須分別賠償被害人各30萬元。刑、民均可上訴。

據指出，對錄影器材頗有興趣的陳員，多年前在分隊內裝設攝影機時，揪出時任長官抹精在女同事內衣褲上，被譽為「正義警員」。豈料去年發生偷拍事件，已自請離職。

刑事判決指出，陳去年7月31日當班留守，因知情一名「有一點喜歡」女同事會上廁所，竟先溜進女廁，偷裝針孔攝影機，成功偷拍後再取回家觀賞；另位同樣受害的女同事發現後，向督察人員檢舉，陳遭送辦。

陳男一審獲判有期徒刑2月，得易科罰金6萬元；民事部分，他雖承認犯行但辯稱有向被害人道歉，只是未被接受，且事發至今已無工作，沒有能力賠償，而名下雖的一間不動產、也只是借名登記，在無力賠償情況下，請求駁回原告訴訟。

法官審理後認為，陳男偷拍行為確實造成被害人的人格尊嚴、身體權、隱私權遭侵害，導致員警在精神、工作或正常生活等方面均受影響，且陳身為警務人員多年，對於心理健康權、隱私權須受法律保護應更為明瞭，卻行偷拍，因此認同被害人求償要求。

法官審酌陳男前年度收入逾150萬元，名下財產逾500萬元，且至今未表達歉意獲賠償意願，難認有悔改誠意，加上仍為警務人員的被害人，因此受有急性壓力反應、睡眠障礙等情況，又必須執行警察職務，精神壓力與體力負擔可想而知，因而如數判准求償金額。