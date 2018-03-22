警官持毒被逮 保六總隊：兩大過免職 非蔡英文隨扈

2018-03-22 11:34

〔記者王冠仁、蘇永耀／台北報導〕保六總隊第一警官大隊組員鄭介煦，昨深夜在新北市永和區持有安非他命被逮，今被記兩大過免職，一度傳出鄭是現任總統蔡英文的隨扈，引發外界質疑，總統府和保六總隊都在第一時間做出澄清。保六總隊內部人員透露，鄭負責維安的對象其實是前副總統吳敦義，平時人在總隊部待命機動支援，並非專責隨扈。

對於保六總隊員警攜毒遭查獲一事，總統府今日說，經查該名鄭姓員警並非總統（永和）及副總統（平安）侍衛室編制人員，更非部分報導稱為總統、副總統之隨扈人員，該名員警隸屬於保六總隊，執勤業務內容由保六總隊編制指揮，有關執法人員涉及毒品危害，知法犯法，相關單位將會依法從嚴辦理，府方也會要求相關單位徹底檢討。

保六總隊表示，鄭在保六服務約5年多，因為年紀尚輕，平時在總隊部待命支援，依照每天狀況機動支援維安勤務，他這次持毒被逮，依規定已將他記兩大過免職。保六總隊也將擴大清查他的毒品來源，同時將此事列為案例宣導，加強對同仁的教育訓練。

根據保六總隊的任務編組，鄭所屬的第一警官大隊，是負責總統、副總統及其家屬、卸任總統、副總統及其他經總統核定應與安全維護之人員安全警衛任務。由於維安對象是現任、卸任國家正副元首，因此相關訓練、人品挑選都十分嚴格。

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