8非法外勞被逮 竟笑稱：終於可以回家了

警方逮捕8名非法外勞。（記者黃佳琳翻攝）

2018-03-22 11:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市湖內警方在阿蓮區南雄橋攔查到一輛黑色廂型車，車門打開後，車上竟坐滿8位非法印尼籍外勞，警方動用大批警力將他們載回偵辦時，被逮捕的外勞竟笑稱：「在台灣工作這麼久，總算可以返鄉探親了！」

警方指出，8名印尼外籍人士中，有2名逃逸外勞及6名以觀光漁業等名義來台非法打工，當中的非法外籍移工最久逃逸3年、最短1個月。開車載運他們的是台籍林姓男子（21歲），經警方深入追查，發現外籍移工便宜又任勞任怨，可以從中獲得更多營收利潤，林男是受父親所托，載著這批非法外勞到各大養雞場幫雞打針、抓雞。

8名外勞在偵辦時，員警發覺他們很開心、樂觀地一起談天說地，其中幾名非法印尼籍外籍移工表示，被警方查獲覺得非常開心，在台灣工作這麼久，總算可以返鄉探親，此次查獲非法外籍移工，意外完成黑工返鄉之心願，讓員警哭笑不得。

警方表示，查獲的非法外籍移工8人經由阿蓮分駐所員警及分局防治組外事人員分別詢問、過濾，偵訊後，將依入出國及移民法、就業服務法移送移民署專勤隊等候遣返，後續也將繼續釐清雇主聘僱非法外籍移工後續的刑責及裁罰。