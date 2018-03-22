首艘獵雷艦將下水 檢方聲請假扣押遭駁回確定

雄檢偵辦獵雷艦詐貸案，聲請扣押正在義大利建造的首艘獵雷艦，卻被法院以該艦所有權人是否為慶富公司所有等理由，裁定駁回確定。（資料照）

2018-03-22 10:16

〔記者鮑建信／高雄報導〕雄檢偵辦獵雷艦詐貸案，今年初起訴慶富公司董事長陳慶男等5人，並具體求處重刑，但聲請扣押正在義大利建造的首艘獵雷艦，卻被法院以該艦所有權人是否為慶富公司所有等理由，裁定駁回確定。

據了解，高雄地檢署偵辦慶富造船公司承造獵雷艦弊案，農曆春節前夕結案，慶富老董陳慶男、副董陳偉志及董娘陳盧昭霞、前執行長簡良鑑、前顧問李維峰等5人，被依詐欺、背信、偽造文書等罪嫌起訴。

檢方並認為陳等被告惡性重大，具體求處陳慶男30年徒刑，併科罰金10億元；陳偉志求刑25年，併科罰金6億元；簡良鑑求刑20年，併科罰金3億元，建議量刑之重，相當罕見。

不過，檢方以慶富公司涉嫌詐騙聯貸銀行57億3000萬元，為避免陳慶男夫婦、簡良鑑夫婦和公司等被告脫產，聲請高雄地院扣押陳等房屋、土地等財產及在義大利建造的首艘獵雷艦，結果法院僅判決扣押陳、簡和慶富公司等共18筆的房屋土地等部分，至於獵雷艦部分被馭回。

承辦法官指出，慶富雖委託義大利廠商興建獵雷艦，但該艦是否已建造為可扣押之標的、所有權人是否為慶富公司所有，檢方均未說明，裁定駁回。

檢方不服上訴高雄高分院後，承辦法官認為此案依法不能抗告，裁定駁回確定。

據了解，由於傳聞首艘獵雷艦即將下水，所有權人是誰？何去何從？備受矚目。