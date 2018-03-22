X4撞國光客運 酒駕男找女友人顧車一度落跑

BMW車頭幾乎全毀。（記者許國楨翻攝）

2018-03-22 10:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市藍姓男子昨天深夜酒後開著BMW休旅車返家，途中與剛下交流道的國光客運發生碰撞，因撞擊力道猛烈，除了車頭嚴重毀損，連車牌都卡在國光號的行李廂門，藍男肇事後一度離開找來女性友人顧車，最後在警方勸說下折返現場，結果酒測值嚴重超標被送辦。

警方調查，46歲藍男昨晚與友人在酒店飲酒，一直喝到深夜11點多結束，但他未聽友人勸阻，堅持開著要價近300萬元的BMW X4休旅車返家，途中在行經台灣大道與黎明路口時，與另輛由57歲柳姓司機駕駛、剛下交流道的國光客運發生碰撞。

由於撞擊力道猛烈，BMW車頭全毀，零件散落一地，車牌還卡在國光客運左側行李廂門，所幸當時國光客運上5名乘客沒有受傷，僅受到些許驚嚇，但藍男在肇事後立即步行逃逸，還找來一名女性友人到場顧車，只見女子滿頭霧水呆站現場，直到警方趕抵才一起勸說藍男折返現場。

藍男表示並無逃逸意圖，因車禍發生後頭很暈，想就醫才先離開，國光客運柳姓司機則說，當時剛下交流道，綠燈直行開過台灣大道與黎明路口時，就聽到碰一聲，車身也震動了一下，結果下車就看到開車的藍男離開現場，叫他也不回頭。

警方隨即被藍男實施酒測，結果酒測值高達0.6毫克，明顯超過法定標準值，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。

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