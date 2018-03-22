2惡煞侵門踏戶持鐵棒砸車 嚇壞女車主

2018-03-22 09:34

〔記者李立法／屏東報導〕2名頭戴鴨舌帽的男子，昨天凌晨持鐵棒闖進屏東市一間民宅，對著停放在車庫的白色轎車一輪猛砸，造成車門、玻璃、方向燈毀損，2惡煞砸了就跑，前後不到10秒鐘，嚇壞女車主，警方據報已掌握特定對象。

警方表示，一名女車主將車停在屏東市建豐路家中，昨凌晨1點左右，突然闖入2名男子分持鐵棒砸車，女車主表示，平時未與人結怨，不清楚是誰會用這手段來毀損她的汽車，警方根據監視器畫面及現場採獲的相關跡證，已掌握2名涉案男子身分，正循線查緝。