3/21 今彩539頭獎開出1注！大福彩頭獎摃龜 大福獎開出1注

2018-03-21 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月21日）開獎的第107000023期大福彩頭獎摃龜；大福獎開出1注，可得獎金500萬元；第107000069期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市龜山區文化里文化二路187號1樓的「金布袋彩券行」開出。

第107000023期大福彩中獎號碼為：「06、17、18、19、22、30、39，特別號：15」，頭獎摃龜；貳獎3注獲得，可得25萬元；參獎共127注獲得，每注可得4000元；肆獎共2376注獲得，每注可得400元；普獎共1萬9002注獲得，每注可得200元；大福獎開出1注，可得500萬元；小福獎4注獲得，每注可得10萬元。

第107000069期今彩539中獎號碼為「05、08、22、26、36」，頭獎1注中，可得800萬元；貳獎共201注獲得，每注可得2萬元；參獎共6854注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬3488注獲得，每注可獲得50元。

第107000069期39樂合彩中獎號碼為「05、08、22、26、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共113注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5153注中獎，每注可得1125元。

第107000069期3星彩中獎號碼為「370」，正彩共30注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000069期4星彩中獎號碼為「9304」，正彩共1注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」