軍中版#MeToo？女士官遭少校摀嘴碰肩 「開玩笑」不起訴

2018-03-21 21:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女士官小美（化名）指控，開車載男上士到南部洽公時，遭撫摸耳朵、肩膀與腰，事後又在辦公室遭少校長官摀嘴碰肩，憤而控訴二人性騷擾與強制猥褻，檢方調查認定，兩案雖都有肢體碰觸行為，但應屬開玩笑與善意提醒之舉，不構成犯罪，兩案均不起訴。

女士官小美指控，2016年5月，少校在辦公室內以手摀住她嘴巴，碰觸肩膀，對她強制猥褻，另名男中士則在2015年5月，趁她開車載他到南部出差路上，雙手撫摸她耳朵、肩膀及腰，對她性騷擾。

少校辯稱，小美為何拖了半年才向部隊反映？而且走廊有攝影機對著辦公室出入口，小美為何不在當下覺得不舒服時，立刻存檔留證？他懷疑小美可能因為公事分配不均或其他原因，挾怨報復。

男中士則辯稱，當天本來有4個人要從新竹出差到南部，其中2人搭火車，本來他也要搭火車，但長官覺得小美一個女生開車太危險，請他陪同，他坐副駕駛座，雙手並未亂來。

小美向軍方申訴後，由於有證人目擊少校行為不當，部隊調查認定性騷擾不成立，但違反「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」的「服勤與工作期間，言行舉止應合於禮儀規範，嚴禁言行動作有輕浮、曖昧、戲謔等不當行為」規範，要求行政懲處。

檢方調查，小美說，在辦公室辦業務時，她跟少校說有個同事要回來，少校不相信，她就說不然來賭飲料，結果少校藉機摀住她嘴巴，並碰觸肩膀，叫她不要再說，當時同事有看到；不過，小美事隔半年才向部隊申訴，檢方認定少校所為是同事間開玩笑，且碰觸部位非臀部、胸部或性器官等私密敏感部位，不構成強制猥褻。

至於男上士部分，檢方調取軍方行政調查結果，認定男方雖自認有肢體接觸，但都是一些提醒小美開車注意的的正常動作範圍，訪談相關人員，也都說明是正常碰觸肩膀等動作，並無不合宜舉止，因此也不成立性騷擾。