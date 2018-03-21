影射鄭永金買票 竹縣社會處長田昭容無罪定讞

2018-03-21 20:42

〔記者張文川／台北報導〕台灣省諮議會諮議長鄭永金於2014年底競選新竹縣長時，被對手邱鏡淳競選總部發言人、現任新竹縣政府社會處長田昭容公開指稱：「我很想問我們的選民，有誰沒有拿過他們家的錢？我們滿擔心對手鄭先生在選情告急的時候，會用買票這樣的一個行為來賄賂選民。」鄭永金自訴控告田昭容違反選罷法，最高法院認為，田的提問式發言並非沒有根據，認定沒有真實惡意，判田昭容無罪定讞。

鄭永金也告邱鏡淳，但邱一審即獲判無罪，鄭未上訴而定讞。而田昭容一審被新竹地院依選罷法傳播不實罪判刑4月，高院二審駁回田的上訴，但最高院撤銷發回更審，高院更一審改判田無罪；最高院駁回昨天鄭永金的上訴，全案定讞。

民事方面，鄭永金訴請田昭容損害賠償150萬元，竹院去年4月判田應賠80萬元，上訴二審審理中。縣長選舉最終結果，鄭永金以5000多票差距落選。

鄭永金指控，田昭容於2014年11月18日下午，在邱鏡淳競選總部反賄選記者會上說：「鄭永金先生他們家族的選舉，也許有興趣的朋友可以做這樣的一個統計，過往他們家族凡是參與選舉的人，包括他兒子、包括他弟弟等等，就是說，也許我要表達的就是說，反過來思考就是說，我很想問我們的選民，有誰沒有拿過他們家的錢？我很好奇…也就是說以我們觀察過去的選舉經驗，我們滿擔心我們的對手鄭先生在選情告急的時候，會用買票這樣的一個行為來賄賂選民」。

更一審依據陶更生等6名證人證言、媒體報導、相關司法案件證據資料，認為鄭永金先前既然曾經為求連任縣議會議長而付款給議員，以及證人親身經歷的被買票經驗，可見田昭容隱含事實指述的提問式言論，並非全無根據，依照她的發言脈絡和整體發言意涵，難以認定田昭容有實質惡意，改判無罪。

最高法院審理後認為，更一審已詳述判決理由，結論並無違誤，因此駁回上訴確定。