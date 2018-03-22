陳年寫真集尋生父 警方、律師見解不同

2018-03-22 00:00

〔記者王捷／台南報導〕警方也常接受委託尋人，類似小怡尋生父的案例很多，對警方來說，尋人不難，困難的是尋人的目的是什麼？警方會以為民服務的角度，以失蹤人口的方式找到「失蹤人」，比如今年初有一名華僑要尋找失散50年的生母，但要確定雙方是否願意見面才能媒合；律師林仲豪則說，以小怡的例子，需要先打民事官司，提婚生否認訴訟，再提出認領的要求。

在個資法保護的前提下，當警方獲報失蹤、尋人案件，資訊該如何提供相當難拿捏，曾經有民眾向警方報案妻子失蹤，但警方用基地台定位後，丈夫就急奔妻子位置對妻子施暴，也有母親向警方報案女兒疑似自殺，警方不敢任意提供女兒位置，讓搶救遲了一步。

曾獲警政署表揚「尋人高手」的警員鄭嘉德說，他經手許多案例，找人對警方來說不是難事，類似小怡尋找生父的案件，困難的是要了解雙方的家庭，只要其中一方家庭不願接受，警方就無法媒合雙方，警方這一段是比較沒有強制力的做法，尋找生母、生父的案件通常會牽扯到財產繼承的問題，如果要有強制力，就要循民事官司。

律師林仲豪說，以小怡的案例來看，通常會建議當事人依民法第1063條，提婚生否認訴訟，處理與繼父的親子關係，然後依據民法第1067向生父提認領之訴。

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