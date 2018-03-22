獨家》34年前給母親的定情物 是她尋找生父唯一的線索

小怡的母親說，黃父送她這本寫真集時曾說她長得很像朱海玲。（記者王捷翻攝）

2018-03-22 00:00

〔記者王捷／台南報導〕30多歲的小怡有一個願望，希望能找到生父。約34年前母親因為許姓丈夫家暴離家，與生父黃怡仁婚外情懷孕，生父大學畢業、當兵前承諾會給母親美滿的家庭，但外婆擔心再婚觀感不好，退回生父寄來的情書與尿布，母親等不到消息，以為遇上愛情騙子，傷心重回夫家，直到外婆4年前過世前才說出實情，母親痛心崩潰；而小怡對生父的聯繫，只剩下當時留下一本「朱海玲」寫真集。

小怡的母親有一段複雜的感情，30多年前年紀輕輕嫁到許家，丈夫酒後卻常家暴，小怡母親趁著丈夫入伍時離家，到新北市樹林一間工廠打工，認識了當時工廠小開、小怡的生父，當時對方還在念大學，雖然知道小怡母親已是人妻，仍展開追求，兩人交往2年，對方不介意小怡母親有一段婚姻，承諾只要離婚、就結為夫妻。

當小怡生父接到兵單入伍後，母親發現自己懷孕，她曾寫信給到部隊給小怡生父，但始終沒有得到回音，她擔心遭到玩弄，一度挺著大肚子要到軍營裡找人，卻依然得不到結果，這時小怡的外婆要她別傻了，對方是含著金湯匙出身，怎麼會看上女工。

最後小怡母親含淚回到許家，生下小怡，許家上下都不曉得小怡的真實身世，許家阿公、阿嬤把小怡當作新生孫女疼惜；對小怡母親來說，那段「麻雀可能變鳳凰」的愛情故事也隨著時間選擇淡忘，對愛人的唯一紀念，只下當時小怡生父送的一本朱海玲寫真集；小怡母親還記得對方曾說，她長得很像他的夢中情人朱海玲。

朱海玲是民國七十年代的清純派偶像明星，曾接拍過一系列小美冰品廣告，也擔綱演出瓊瑤電影「金盞花」，還自己填詞譜曲出過專輯，影視歌三棲，據說後來遠嫁美國、就此淡出演藝圈。

4年前，小怡外婆過世前，告訴病床前的小怡母親，其實當年小怡生父幾乎天天寫信來，得知小怡母親懷孕，還寄了奶粉跟尿布，只求等他退伍，但外婆擔心這段婚外情傳出去不好聽，攔截、退回小怡生父所有信件，還對小怡母親潑冷水，當小怡母親聽到真相幾乎崩潰。

小怡曾想用臉書找人，但不知道從何找起，也曾向戶政事務所求助，不過因為個資法保護，無法取得任何訊息，曾有律師建議，可以打「否定親子關係」的訴訟，藉此找到生父，小怡又擔心事件攤在陽光下，將她視為親生骨肉的許家會傷心。

小怡說，對生父的聯繫只剩下那本朱海玲寫真集，如果能找到生父，她沒有任何要求，只希望能在有生之年相認。

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