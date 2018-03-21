涉偷賣油給北韓 商人再涉串證百萬交保

2018-03-21 20:23

〔記者黃建華／高雄報導〕台商莊錦宏名下「金穗輪（JIN HYE）」今年初被查獲運油給北韓，涉違反聯合國禁令資助恐怖主義國家，不料，莊男2月到案初獲交保後，又遭檢調查獲私下聯繫證人串證，高雄地檢署昨天再度傳喚莊男到案，訊後聲押，但莊男依刑事訴訟法114條聲請具保，高雄地院審理後准以100萬元交保。莊男交保後拒絕受訪，快步離去。

56歲莊男去年3月透過人頭，在馬紹爾設立「高旗貿易」，買下船齡32年的「金穗輪（JIN HYE）」，從事公海油品交易，卻被查出於去年11月停靠台中港辦理進港簽證時，涉偽填不實船東姓名，在台購買7000噸柴油裝船後，偽填出口申報單目的地為香港，實際上卻將船開往東海卸油給北韓船隻。

今年2月1日，檢調搜索莊男高雄住處，同步約談他與相關船舶代理商到案，莊男坦承在馬紹爾設紙上公司，擁有金穗輪，但否認運油給北韓，辯稱他在去年就以2000多萬元將船租給一名香港人，不清楚對方租船用途，訊後被依偽造文書罪諭知200萬元交保，並限制出境出海。

莊男交保後，辦案人員監控發現，他竟與證人聯繫，要求證人協助竄改船務代理相關資料，檢察官昨再傳喚莊男到案，訊後認定他有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，但高雄地院認為無羈押必要，諭令100萬元交保候傳。