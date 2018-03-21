政院統計台灣毒品來源 中國26.1％最大宗

2018-03-21 20:07

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院通過「新世代反毒策略」及「新世代反毒策略行動綱領」，宣布4年投入100億經費解決毒品問題，高檢署銜命辦理區域聯防辦公室，目前建置完成全國共6區據點，並整合各地資料庫情資，掃毒成果斐然，去年就查獲高達逾6噸的毒品，驚人的是，其中有26.1%來自中國，是我國最大的毒品來源國。

我國去年緝獲純直淨重6449公斤毒品，第一級毒品（海洛因等）771公斤，二級毒品（安非他命等）1047.6公斤，三級毒品（K他命等）1274.8公斤，四級毒品（麻黃鹼等）3356.6公斤，其中共有26.1%來自中國，是最大宗來源。

跨國緝毒方面，我國透過警政署及調查局與他國接觸，藉由案件協查、共同偵辦等方式合作，成效良好，去年還與印尼、馬來西亞、美國合作，破獲1公噸安非他命走私案；去年8月，刑事局也協助日本警方攔截480公斤安毒，為台日合作有史以來最大量。

法務部表示，為因應毒品犯罪發展趨勢，擬具研修「毒品危害防制條例」，朝縮短新興毒品列管時程、加重製造、販賣、運輸刑責與剝奪不法利得、提升檢驗毒品技術、規劃設立毒品防制基金等方向進行，多管齊下，強力抗毒。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆