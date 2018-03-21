票選主任檢察官 法務部正式推行

2018-03-21 21:34

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部檢察司今（21）日表示，檢察系統的改革已啟動，已擬具「各級法院及其分院檢察署檢察官及主任檢察官遴選要點」第三點修正草案，增訂主任檢察官遴任應由各檢察署票選，具體回應司改國是會議的民主改革方案。

檢察司解釋，現行主任的遴任，只要符合資格就可獲得推薦，未來將以投票方式遴任，讓檢察官可以選出心目中的人選，惟人選仍需獲得檢察長推薦，以符合全能主任的要求。

舉例來說，若現有2個主任缺，地檢署可選出3名人選，即缺額的1.5倍，法務部原則上尊重票選結果，以排名次序為圈選晉升順序。

「票選一審主任檢察官」法制化將於今年7月正式實施，預計第一波依照本制度而成為地檢署主任檢察官的人，將可於8月產生，為檢察人事民主化的重要指標。

司改國是會議另要求有效減少檢察官訟源，檢察司今回應，預計下個月就會試行「立案審查中心」，即針對明確、自白、濫訴等案子進行事先審查，過濾後再分案調查，換言之檢察官日後的案子將大幅減少，但每案都是需堅實調查，試行半年後，再評估是否擴大全國各檢察署。

而縣市長、民代等九合一大選將於年底舉辦，法務部為了杜絕不當力量干預選舉，即日起啟動「查賄制暴」計畫，要求檢察、警察、調查、廉政等機關蒐集情資，並規劃選舉相關工作。

本次選舉為第二次九合一大選，規模盛大，法務部本月初召集「107年地方公職人員選舉查賄工作綱領研議會議」，研商規劃查賄制暴工作，以「積極查賄」、「壓制暴力」、「加強反賄宣導」為主軸，並強化公正、嚴密、迅速三大準則，以達禁絕賄選的目標。

法務部預計函頒工作綱領，以利督導、策畫及執行賄選查察，屆時各偵查機關將全面動起來。